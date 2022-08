“De komende vijf tot tien winters gaan moeilijk worden. Daar moet je van uitgaan. Hope for the best, prepare for the worst.” De woorden van premier Alexander De Croo (Open VLD) maandag tijdens een bedrijfsbezoek in de haven van Zeebrugge, zinderden dinsdag flink na. Al gelooft de premier dat “ons land dit aankan”. Maar klopt dat wel?