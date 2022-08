CARABAO CUP. Vincent Kompany bekert verder met Burnley dankzij ‘Belgisch’ doelpunt, Fulham verslikt zich in vierdeklasser

Burnley heeft zich dinsdagavond verzekerd van een plekje in de derde ronde van de Carabao Cup. De ploeg van Vincent Kompany won met het kleinste verschil op het veld van derdeklasser Shrewsbury Town: 0-1. De grootste verrassing in de Carabao Cup kwam er van Crawley Town, een vierdeklasser die Fulham uitschakelde. Leicester City en Youri Tielemans hadden het dan weer knap lastig met Stockport County, ook een vierdeklasser.

Zoals steeds eiste Burnley de hele wedstrijd lang de bal op. Op het veld van Shrewsbury haalde de ploeg van Vincent Kompany liefst 81 procent balbezit. Nochtans kon de derdeklasser in de eerste helft iets meer kansen creëren dan Burnley, maar aan de rust stond het nog 0-0.

Vijf minuten na de rust was het Samuel Bastien die de score opende voor Burnley. De ex-speler van Standard deed dat op assist van … Manuel Benson (ex-Antwerp). Een doelpunt van Belgische makelij dus. Na de goal controleerde Burnley de wedstrijd, al was het toch even schrikken bij de (terecht) afgekeurde goal van de thuisploeg. Eén schot op doel bleek uiteindelijk voldoende voor de winst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Crawley Town - Fulham 2-0

Fulham, promovendus in de Premier League, heeft zich verslikt in Crawley Town. De vierdeklasser haalde het met 2-0 na doelpunten van Tom Nichols en James Balagizi.

Stockport County - Leicester City 0-0 (1-3)

Leicester City had het ook knap lastig op het veld van vierdeklasser Stockport County. The Foxes bleven steken op 0-0 en hadden penalty’s nodig om door te stoten. Youri Tielemans trapte zijn strafschop binnen.