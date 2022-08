CD&V wil strenger toezicht op smartphoneverzekeraars: “Verkopers kennen voorwaarden vaak zelf niet goed”

“Een nieuwe smartphone is vaak een dure aankoop”, zegt Leen Dierick. “Om hoge herstellingskosten door schade te vermijden, adviseren verkopers vaak om een verzekering af te sluiten. Helaas blijkt te vaak dat de verkoper de voorwaarden en inhoud van de verzekering zelf niet goed kent en ze nogal eens te rooskleurig voorstelt.”

Het wetsvoorstel komt niets te vroeg. Enkele jaren geleden meldde Test Aankoop al dat “smartphoneverzekeringen hun geld niet waard zijn”. Ook bij de Ombudsman Verzekeringen zit het aantal klachten in de lift. In 2020 ontving die 651 klachten, een stijging met 112 procent tegenover 2019, toen het aantal klachten ook al met 77 procent was toegenomen. “In 2021 zagen we een lichte daling, maar ik kan nu al meegeven dat er voor 2022 geen verbetering in zicht is: het voorbije halfjaar kregen wij al 350 klachten”, zegt ombudsman Laurent de Barsy. Het gaat dan om onduidelijke voorwaarden en prijzen, contracten die elke bewijslast bij de consument leggen,...

Het voorstel van het CD&V-Kamerlid wil verkopers van gsm-verzekeringen onder toezicht van de financiële waakhond FSMA plaatsen. Momenteel moeten alleen verkopers van verzekeringsproducten met een jaarlijkse premie boven 200 euro zich melden bij de FSMA. Dierick wil dat die verplichting voortaan geldt vanaf premies hoger dan 50 euro.