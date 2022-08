Michelle Martin volledig vrij zonder voorwaarden, vader van vermoorde An: “Allemaal nog zoveel moeilijker”

De voorwaarden van Michelle Martin zijn weggevallen. De ex van moordenaar, ontvoerder en kinderverkrachter Marc Dutroux kwam in 2012 vrij onder voorwaarden en leefde die tien jaar lang netjes na, waardoor ze nu mag gaan en staan waar ze wil. Paul Marchal, vader van de vermoorde An, reageert erg emotioneel. “Het blijft moeilijk, en het wordt allemaal nog zoveel moeilijker.”

Het was 23 augustus 1995 toen An Marchal (toen 17) samen met Eefje werd ontvoerd door Marc Dutroux. En het was 23 augustus 2022 toen haar vader Paul te horen kreeg dat Dutroux’ ex weldra helemaal op vrije voeten is.

“Het blijft moeilijk, zeker op een dag als vandaag”, schrijft hij in een emotioneel bericht op Facebook. “Zovele jaren geleden werd An op 23 augustus uit ons leven gerukt. Het wordt allemaal nog zoveel moeilijker als je net nu een gerechtsbrief krijgt met de zakelijke melding dat de voorwaarden gekoppeld aan de voorlopige vrijheid van Martin worden geschrapt.”

Dat de voorwaarden van Michelle Martin deze zomer zouden aflopen, was al langer bekend. Vanaf 26 augustus vallen ze ook officieel weg. De ex van Dutroux mocht de gevangenis in 2012 verlaten, acht jaar na haar veroordeling en na zestien jaar in de gevangenis. Maar er waren voorwaarden aan verbonden.

Ze moest zich op geregelde tijdstippen meldde in een justitiehuis, mocht nooit zonder toestemming verhuizen, mocht niet ongevraagd op vakantie. En de gemeenten waar de slachtoffers of hun nabestaanden wonen, waren verboden terrein. In principe mag ze dat vanaf vrijdag wel allemaal.

“Tijdens haar gevangenschap haalde de onderwijzeres nog enkele bijkomende diploma’s waaronder dat van jurist”, schrijft Marchal. “En alles uiteraard op kosten van de belastingbetaler en opgevangen eerst door de Katholieke kerk, daarna door een rechter. Wat je mij niet moet vragen is om dit uit te leggen.”

Jean-Denis Lejeune, papa van de vermoorde Julie, reageerde bij de bekendmaking in mei al verontwaardigd op het nieuws. “Wees niet geschokt, het is heel normaal. Het is ons rechtssysteem dat het toelaat.”

Michelle Martin werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar omdat ze de ontvoerde Julie en Mélissa geen eten had gegeven en niet had gered.

