Van plan om een vakantiehuisje of gîte te kopen in de Ardennen? Veel Vlamingen waren u voor. Een plaag, volgens sommige Waalse gemeenten. Zij vrezen dat de Ardense dorpjes omgetoverd worden tot spookdorpen waar enkel in het weekend nog iets te beleven valt. De Waalse regering wil élk huis met een toeristische bestemming daarom een vergunningplicht opleggen.