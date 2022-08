Dubbel zoveel jonge werknemers vertrokken dit jaar al bij hun werkgever: “Kritische generatie”

De arbeidsmarkt is krap: bedrijven smeken om personeel. Steeds meer jongeren onder de 25 jaar maken gebruik van deze situatie op de arbeidsmarkt en veranderen van werkgever. Elf procent van alle arbeidscontracten van jongeren onder de 25 werden dit jaar al stopgezet. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel (+136 procent) in vergelijking met vorig jaar en 181 procent meer in vergelijking met 2019, vóór corona. Dat blijkt uit analyse van hr-dienstengroep Acerta bij meer dan 30.000 werkgevers uit de private sector.

In bijna de helft van de stopzettingen (47 procent) gaat het om een ontslag op initiatief van de werknemer zelf. Dat percentage was de laatste vier jaar nooit zo hoog. In 36 procent van de gevallen gingen de jongeren in wederzijds akkoord uit elkaar met hun werkgever, in de overige 17 procent van de gevallen ging het om een gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever.

“De jongeren zijn een kritische nieuwe generatie die hun eigen loopbaan in handen durven te nemen. Veel jongeren maken daarom nu de switch van een job die praktische voordelen biedt op korte termijn naar een loopbaan die duurzaam is op de lange termijn, met meer carrièremogelijkheden en flexibiliteit”, aldus Kathelijne Verboomen, experte arbeidsmarkt van Acerta.