Zes miljoen vluchtelingen en meer dan 30.000 doden: dit is de tol van een half jaar invasie in Oekraïne

Het is ook nationale feestdag in Oekraïne. — © AP

24 augustus. In normale tijden is het een feestdag in Oekraïne. Om te vieren dat het op 24 augustus 1991 had uitgeroepen dat het onafhankelijk was van Rusland. Dit jaar is het om nog een andere reden speciaal: exact zes maanden geleden viel het Russische leger binnen. Een half jaar oorlog later zijn dit de opvallendste cijfers.

De zevende maand van de oorlog gaat in. Terwijl de teller naar dag 182 springt, gaan ook de andere tellers omhoog.

De doden

Die van het aantal burgerdoden bijvoorbeeld. Dat waren er na 180 dagen al 5.587, meldde het Bureau van de Hoogcommissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties (OHCHR). Nog eens 7.890 raakten gewond. Meestal ten gevolge van artillerievuur, raketten en luchtaanvallen.

2.161 mannen, 1.490 vrouwen, 149 meisjes en 175 jongens, om precies te zijn. In werkelijkheid zijn het er waarschijnlijk nog meer – de OHCHR zegt dat de informatie uit bezette gebieden maar moeilijk doorstroomt en nog moeilijker te verifiëren valt. “Bijvoorbeeld Marioepol”, klinkt het. Waar een theater werd gebombardeerd en een staalfabriek belegerd werd.

Ook over soldaten wordt getreurd. Het Oekraïense leger heeft het over negenduizend gesneuvelde militairen in eigen rangen. Rusland communiceert al sinds maart niet meer over de dodentol, maar volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zijn het er daar ongeveer 15.000.

Ter vergelijking: sinds de invasie van het schiereiland Krim in 2014 en het einde van 2021 vielen in totaal zo’n 14.000 doden, waaronder 3.106 burgers.

De ellende

Ook voor wie nog leeft is de oorlog zwaar om dragen. Van de 41 miljoen Oekraïners leeft al één op de drie noodgedwongen ergens anders dan thuis. 6,6 miljoen van hen vluchtten de grens over, zegt het VN-Hoogcommissariaat voor de Vluchtelingen. Van hen zijn er 2,2 miljoen die nu in Rusland wonen, maar een deel daarvan vertrok niet uit vrije wil naar daar. België huisvest op dit moment zo’n 54.000 vluchtelingen uit Oekraïne.

Ook op de economie heeft de oorlog zware impact. De schade aan de Oekraïense gebouwen en infrastructuur wordt door de regering geschat op liefst 750 miljard dollar. De Oekraïense economie zal met 45 procent inzakken, schat het Internationaal Monetair Fonds.

President Zelenski. — © ABACA

De inzet

Oekraïne ziet nu al 22 procent van zijn grondgebied onder Russische controle. De Krim is daarbij inbegrepen – daar legde Rusland al in 2014 beslag op. Het verloren gebied ligt in het oosten en het zuiden. Daardoor is het ook een groot deel van de kustlijn kwijt en kon het land veel minder graan uitvoeren dan anders.

De sancties

Rusland voelt de oorlog ook, al zijn de kosten een goed bewaard staatsgeheim. De centrale bank verwacht een daling van de economie met ongeveer 5 procent. Maar het land heeft ook nog nauwelijks toegang tot de financiële markten in het Westen.

De inflatie

Door de oorlog zijn de prijzen van heel wat producten fors duurder geworden, ook in ons land. Rusland is een belangrijke exporteur van olie en gas, waardoor de prijzen van benzine en elektriciteit de hoogte in schoten. Ook graan, wat Oekraïne in grote hoeveelheden exporteert, en onder andere kunstmest werd duurder. Dat heeft dan weer impact op andere voedselprijzen.