Hittegolf in China vormt “ernstige bedreiging” voor oogst

Hier is goed zichtbaar hoe laag het water in de Yangtze-rivier staat. — © AP

De hittegolf en de droogte in China lijken een “ernstige bedreiging” te zullen vormen voor de oogst in het land. Dat blijkt uit waarschuwingen die verschillende Chinese ministeries hebben uitgestuurd.

Verscheidene delen van China worden al enkele weken getroffen door een ongekende hittegolf, met temperaturen die in het zuidwesten van het land kunnen oplopen tot 45 graden. De extreme omstandigheden hebben in vele regio”s geleid tot een zorgwekkende daling van het waterpeil en tot een droogte die problematisch is voor de landbouwers. Vooral de waterintensieve rijst- en sojateelten worden zwaar getroffen.

Vier ministeries hebben al opgeroepen om zuinig om te springen met water en om maatregelen te nemen die de gewassen zo goed mogelijk beschermen. “De snelle uitbreiding van de droogte, in combinatie met de hoge temperaturen en de hitteschade, vormen een ernstige bedreiging voor de landbouwproductie in het najaar”, zo blijkt ook uit de mededeling van het ministerie van Landbouw.

Experts hadden zelfs voor de hittegolf al hun bezorgdheid geuit over de onzekere oogst dit jaar in China, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen. Door problemen op handelsvlak en op logistiek gebied werd in het voorjaar al later gezaaid dan normaal.