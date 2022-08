Tientallen mensen zitten vijf uur vast in “akelige” Eurotunnel tussen Frankrijk en Engeland

De reizigers zaten op de autotrein tussen Calais en Folkestone toen die plots dienst weigerde en tot stilstand kwam in de Eurotunnel tussen Frankrijk en Engeland. De tientallen mensen aan boord werden geëvacueerd en naar een diensttunnel geleid. Van daaruit werden ze na urenlang wachten op een trein richting Folkestone gezet in Kent.

Het incident is veroorzaakt door een “alarm aan boord van een trein”, zegt John Keefe, directeur publieke zaken bij Getlink, de groep die de tunnel uitbaat. “De Shuttle werd tot een gecontroleerde stop gebracht en geïnspecteerd. Uit voorzorg, voor hun veiligheid en comfort, hebben we de passagiers aan boord overgebracht naar een andere shuttle, via de diensttunnel.”

Die diensttunnel was “akelig”, zegt Sarah Fellows (37) uit Birmingham aan persagentschap PA. “Het was als in een rampenfilm. Je wandelde gewoon de duisternis in en wist niet wat zou gebeuren. We moeten allemaal onder de zee wachten in een lange wachtrij. Een vrouw was aan het huilen, een andere had een paniekaanval.” Ook een andere reiziger hekelt de situatie. “Veel mensen waren in paniek. Die tunnel is een vreemde plek. We hebben daar minstens vijf uur vastgezeten.”

Volgens Keefe “nemen operaties zoals deze tijd in beslag”, “maar ze zijn er voor de veiligheid van iedereen en moeten met voorzorg worden uitgevoerd.” Volgens hem leidde dat tot een langere oversteek. De reizigers werden naar de passagiersterminal gebracht, waar ze eten en drinken kregen. De operator haalde dan hun oorspronkelijke trein gestaag uit de tunnel, waardoor de reizigers hun voertuig konden ophalen.

Door het incident werden verschillende treinen geschrapt. De operator riep reizigers op om tot woensdagochtend niet naar de terminal te komen. Sindsdien verloopt de dienstverlening weer normaal.

De tunnel onder het Kanaal is de langste tunnel onder water ter wereld. Van de totale lengte van 50 kilometer, verloopt 37 kilometer volledig onder zee.