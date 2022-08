STVV-verdediger Robert Bauer op zucht van transfer naar Midden-Oosten

Bauer kreeg een maand geleden al een aanbieding vanuit Saoedi-Arabië. STVV wilde in eerste instantie niet weten van het veel te lage bod van de niet nader genoemde club. Bauer zelf bleef pushen voor een vertrek. Ziekte van zijn echtgenote zou meespelen in het hele verhaal.

Intussen lijkt er meer boter bij de vis te komen en staat STVV niet meer afkerig tegen een vertrek van een niet in Sint-Truiden geïnteresseerde speler. Wel wil de club eerst een vervanger binnenhalen. Dinsdag was er al een Portugese tester. Hij is niet de enige potentiële vervanger die STVV op het oog heeft.

De kans dat Bauer woensdag nog mee op training verschijnt in de Sint-Jansstraat lijkt klein. Dinsdag was hij in de namiddag al niet meer op post.