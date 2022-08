Opnieuw Russisch oppositiepoliticus opgepakt: amper critici van Poetin nog op vrije voeten in Rusland

Nu ook Rojzman opgepakt is, zijn er nog amper scherpe critici van Vladimir Poetin en zijn beleid op vrije voeten. — © via REUTERS

De prominente Russische oppositiepoliticus Jevgeni Rojzman is opgepakt, omdat hij foutieve berichtgeving over de Russische inval in Oekraïne verspreid zou hebben. Dat meldt het Russische persbureau Tass op basis van een plaatselijke bron bij de ordediensten. Ook de nieuwssite e1.ru bericht over de arrestatie. Rojzman, oud-burgemeester van de miljoenenstad Jekaterinenburg, riskeert tot tien jaar cel. Nu ook Rozjman is opgepakt, zijn er nog amper scherpe critici van het Kremlin die vrij rondlopen in Rusland.