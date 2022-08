Emotionele start van Oekraïense competitie: vlaggen om de schouders, volkslied in leeg stadion en aftrap door soldaat

Ondanks de oorlog is de Oekraïense voetbalcompetitie dinsdag van start gegaan. Shakhtar Donetsk, de ploeg die afgelopen seizoen bovenaan stond toen de competitie na de Russische militaire inval werd afgebroken, begon in Kiev met een gelijkspel tegen Metalist 1925 Charkov (0-0). De Nederlandse trainer Patrick van Leeuwen won met Zorja Luhansk met 3-1 van Vorskla Poltava.

De competitie in Oekraïne stond eind februari op het punt om na een winterstop van twee maanden hervat te worden toen de oorlog uitbrak. De clubs besloten later dat de competitie ook niet meer uitgespeeld zou worden. Dinsdag begon het seizoen 2022-2023, al kunnen heel wat clubs niet in hun eigen stadion spelen. Zo wijkt Shakhtar Donetsk, dat al jaren niet op de thuisbasis in het oosten van Oekraïne kan spelen, voor thuiswedstrijden voorlopig uit naar het Olympisch Stadion in hoofdstad Kiev.

Voor de aftrap, die werd verricht door een militair die in de oorlog gewond was geraakt, werd het volkslied gezongen. De spelers van beide clubs kwamen het veld op met de Oekraïense vlag om hun schouders. De start van de competitie gaat gepaard met strenge veiligheidsmaatregelen. Zo worden de wedstrijden in de lege stadions, waar geen publiek mag komen, meteen onderbroken als het luchtalarm afgaat. De spelers en trainers moeten dan een nabijgelegen schuilkelder in. President Volodimir Zelenski hoopt dat de voetbalwedstrijden zijn volk wat afleiding geven.

Van Leeuwen (53) ondertekende eind juni een contract voor drie jaar bij Zorja Luhansk, ook afkomstig uit het oosten van Oekraïne. De ‘thuiswedstrijd’ tegen Vorskla Poltava werd gespeeld in het westelijk gelegen Uzhhorod, nabij de Poolse grens. “We willen dit seizoen zo hoog mogelijk eindigen”, aldus Van Leeuwen, wiens ploeg onlangs werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Conference League. Zorja Luhansk stond afgelopen seizoen op de vierde plaats toen de competitie moest worden afgebroken.

