Dief steelt wagen maar maakt tijdens vlucht door Madrid domme beslissing

Een onfortuinlijke dief is met zijn buit vast komen te zitten op de trap van het metrostation Plaza Elíptica in Madrid. De man had een wagen gestolen en was ermee de metro ingereden. Toen hij de trappen wou afrijden, bleken die veel te smal te zijn voor de wagen. De brandweer moest de bestuurder bevrijden en kon daarna de auto uit het metrostation takelen.