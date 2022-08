Zó dwing je respect af bij topvoetballers: Manchester United-coach Erik ten Hag zag zelf zwaar af tijdens straftraining

De Red Devils waren de competitie begonnen met twee nederlagen: thuis tegen Brighton (1-2) en op bezoek bij Brentford (4-0). Ten Hag wist dat de start van zijn ploeg belabberd was en greep hard in na de tweede verliespartij. Hij liet zijn spelers 13,8 kilometer hardlopen, exact het aantal kilometers dat de tegenstander gezamenlijk meer had gelopen een dag eerder.

Maar wat weinigen weten is dat hij zelf als coach meeliep tijdens die straftraining. De spelers hadden gefaald en hij zelf ook. Volgens insiders bij Manchester United was de Nederlander na die afstand gesloopt, maar het respect voor Ten Hag is er bij zijn spelers alleen maar door toegenomen.

Net als bij de media, die woorden tekortkomen om het succes na de zege op Liverpool te beschrijven. “Ten out of Ten” en “Erik the rocket man’, zijn de grootste koppen in de Engelse kranten.