Russisch geld stroomt Turkije binnen: miljonairs feesten in Bodrum alsof oorlog niet bestaat

Russische oligarchen en andere Russische rijken hebben een geweldige bestemming gevonden na de vliegbeperkingen en boycots van westerse landen. In Turkije, en met name aan de kust van de zuidwestelijke badplaats Bodrum aan de Egeïsche Zee, vinden ze de hemel op aarde. De Turkse kust was altijd al een geliefd vakantieoord dat goed was voor enkele miljoenen Russische vakantiegangers per jaar, maar nu kan het geliefde vakantieoord helemaal niet meer stuk.