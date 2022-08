Cristiano Ronaldo is na incident en bizar telefoontje kop van jut voor mama van jongen met autisme: “Meest arrogante man ooit”

Alles heeft te maken met een pijnlijke nederlaag die Ronaldo en Man United leden op het veld van Everton. In april wonnen de Toffees verrassend met 1-0, tot grote frustratie van de Portugese superster. Toen Ronaldo naar de kleedkamers wandelde, stak de 14-jarige Jacob zijn telefoon uit naar CR7, die reageerde door de smartphone uit de handen van de jongen en op de grond te slaan.

© Facebook

Ronaldo werd onlangs ondervraagd door de politie omtrent het voorval en kreeg een waarschuwing. Hij had zich eerder al geëxcuseerd voor de feiten en zou de jongen uitgenodigd hebben voor een ontmoeting, wat mama Sarah niet wilde. “Was me dat even intimiderend toen die medewerker, een zekere Sergio, belde”, klinkt het bij The Mirror. “Hij vroeg of ik wel wist wie Ronaldo was. Ik heb daarna opgehangen, wenend en trillend.”

Arrogantie

Ze kreeg naar eigen zeggen vervolgens een telefoontje van Ronaldo zelf. “Hij vroeg nogmaals of ik met Jacob zijn gezin wilde ontmoeten en hij voegde eraan toe dat hij geen slechte papa is”, aldus de Britse. “Ik zei hem dat ik hem zo nooit genoemd heb. Dan ging het ineens over het feit dat hij een slechte jeugd had gehad en zijn vader vroeg was verloren. Hij bleef mij ook maar Jack noemen, dus hij wist niet eens mijn naam. ‘Ik heet Sarah’, zei ik en toen excuseerde hij zich. Hij noemde Jacob ook nooit bij zijn naam. Het was altijd ‘de jongen’. ‘Ik weet dat de jongen problemen heeft’, zei hij. Ik heb hem geantwoord dat Jacob geen problemen heeft, maar een handicap, en dat hij het probleem is.”

Kelly wil juridische actie ondernemen tegen Ronaldo, van wie ze vindt dat hij er te gemakkelijk vanaf is gekomen na het incident. “Hij is de meest arrogante man die ik ooit gesproken heb. Hij zei nog dat hij niemand vermoord, geslagen of geschopt heeft. Toen vatte ik echt vuur. Mijn hart begon als een gek tekeer te gaan. ‘Jij slaat op de hand van mijn zoon met een kneuzing tot gevolg, maar jij hebt niemand pijn gedaan?’, heb ik hem geantwoord. Waarna hij zei dat hij een sterk juridisch team heeft en sowieso zou winnen van mij als ik naar de rechtbank zou gaan of dit openbaar zou maken. Hij vroeg ook nog wat ik van hem wilde… ‘Niets’, zei ik. Al had hij wel een nieuwe telefoon aan mijn zoon kunnen geven, maar zelfs dat heeft hij niet gedaan.”