Passagiers zitten 8,5 uur aan boord van taxiënd vliegtuig, dat zonder brandstof valt en uiteindelijk niet vertrekt

Bijna negen uur hebben passagiers doorgebracht op een vliegtuig van United Airlines in Newark (VS), zonder van de grond te gaan. Het toestel reed zodanig lang rond op de tarmac dat het zonder kerosine viel, waarna er complete verwarring was. De vlucht werd uiteindelijk geannuleerd.

Het vliegtuig van United Airlines zou de reizigers maandag van Newark naar Denver brengen. Door het slechte weer - onweer en bliksem - werd het vertrek uitgesteld met de reizigers aan boord. Drie uur lang taxieden ze rond op de tarmac, zonder te vertrekken. De passagiers kregen te horen dat ze naar het toilet mochten en hun benen mochten strekken, “maar liever niet”.

Het ging zo nog drie uur verder. Tot de piloot plots opmerkte dat er niet meer genoeg brandstof aan boord was om in Denver te geraken. De inzittenden kregen bericht van United Airlines dat hun vlucht geannuleerd was terwijl ze eindelijk van het vliegtuig gelaten werden.

“Maar dan vertelde het boordpersoneel plots dat we opnieuw aan boord mochten”, zegt Hiroko Tabuchi, een journaliste die het allemaal meemaakte. En dus begon het boarden opnieuw. “Het zou wel eens kunnen dat we eindelijk onderweg zijn”, schrijft ze even later. “Mijn buren zijn enthousiast.” Tot het vliegtuig even later opnieuw tot stilstand kwam. “Na 8,5 uur op de tarmac van Newark is de vlucht nu echt geannuleerd.”

United Airlines reageerde nog niet op het relaas.