Londen ziet logistieke problemen bij Russen, Moskou verdedigt aanval op Oekraïne

Een half jaar na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, kampt het Russische leger - naar inschatting van de Britse inlichtingendiensten - met een tekort aan munitie, voertuigen en personeel. “Zes maanden later en de Russische oorlog heeft bewezen zowel duur als strategisch schadelijk te zijn”, aldus het Britse ministerie van Defensie. Volgens de Russische minister van Defensie, Sergej Sjojgoe, verloopt de “speciale militaire operatie” in Oekraïne dan weer volgens plan.

In de dagelijkse inlichtingenupdate op Twitter beklemtoonde het Britse ministerie van Defensie dat de Russen lijden aan een tekort aan munitie, voertuigen en personeel. “Het Donbas-offensief boekt minimale vooruitgang en Rusland anticipeert een grootschalige Oekraïense tegenaanval”, klinkt het ook. “Het moreel is slecht in verschelende delen van het leger, dat ook sterk is afgetakeld. De diplomatieke macht ervan is weggeslonken en de economische vooruitzichten op lange termijn zijn somber. Zes maanden later en de Russische oorlog heeft bewezen zowel duur als strategisch schadelijk te zijn.”

Op de zender BBC Radio 4 schetste de Britse defensieminister Ben Wallace woensdag een somber beeld van de Russische invasie. “De vooruitgang van Rusland kan gemeten worden in meter per week, niet in mijlen”, zei hij. Volgens Wallace zijn sinds de start van de invasie op 24 februari meer dan 80.000 Russische soldaten gedood, verwond of gedeserteerd. “Dat zijn er 80.000 in zes maanden, vergeleken met 15.000 tijdens een decennium in Afghanistan.” De minister zei ook dat de Oekraïense troepen stilaan een positie in handen hebben om bezet gebied te heroveren.

Andere uitleg

Sergej Sjojgoe, zijn Russische ambtgenoot, heeft een andere uitleg voor de trage vooruitgang van de Russische troepen. Volgens hem is dat met opzet, om burgerslachtoffers te vermijden. “Aanvallen worden uitgevoerd met hoogprecisiewapens op de militaire infrastructuur van de Oekraïense strijdkrachten, met inbegrip van commandopunten, vliegvelden, depots, versterkte gebieden en sites van de defensie-industrie”, zei hij, tijdens een vergadering van de defensieministers van de lidstaten van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SSO), waarover onder meer het Russische staatspersagentschap TASS bericht. “Tegelijkertijd worden alle inspanningen gedaan om burgerslachtoffers te vermijden. Dat vertraagt de vooruitgang natuurlijk, maar we doen dat bewust.”

Volgens hem verloopt de ‘speciale militaire operatie’ - zoals Rusland de invasie benoemt - volgens plan en zullen “alle doelstellingen worden behaald”. “Kiev dat weigerde de Minsk-akkoorden te respecteren, vormde een echte bedreiging voor de inwoners van de Donbas en uiteindelijk voor de Russische federatie”, zei Sjojgoe, om de invasie te rechtvaardigen.