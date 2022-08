Milan-iconen zijn wild van Charles De Ketelaere, maar wanneer mag hij starten? “Ze willen hem top hebben in de derby”

Charles De Ketelaere is zich beetje bij beetje in de harten van de AC Milan-fans aan het spelen. Een basisplaats zat er nog niet in, maar dat is volgens La Gazzetta dello Sport slechts een kwestie van tijd.

De Rossoneri zijn de competitie gestart met een 4 op 6 na een overwinning tegen Udinese (4-2) en een gelijkspel bij Atalanta (1-1). De Ketelaere kreeg van trainer Stefano Pioli 19 minuten in de opener en 32 minuten in de tweede wedstrijd in de Serie A. Zaterdag wacht een confrontatie met Bologna, dinsdag eentje met Sassuolo en op 3 september staat de derby tegen Inter gepland.

“De Ketelaere mikt op een basisplaats”, schrijft de roze sportkrant. “De fans willen hem graag op de volgende speeldag, tegen Bologna, al vanaf de aftrap zien. Het optreden van concurrent Brahim Diaz tegen Atalanta was dan ook niet bepaald sterk. Tegen Udinese was de Spanjaard wel goed, maar De Ketelaere pakte zijn tweede 6,5/10 op rij terwijl Diaz slechts een 5 kreeg. Het is een kwestie van tijd voor De Ketelaere zijn kans krijgt.”

Volgens La Gazzetta is het grote doel om onze landgenoot “in optimale omstandigheden richting de derby met Inter” te brengen. Een debuut als basisspeler tegen Bologna zou dan ook tot de mogelijkheden behoren. “Zijn fysieke paraatheid verbetert elke dag. Hij had een voorbereiding met enkele oefenmatchen, maar miste de Belgische supercup en de start van de competitie door de transfer naar Milan. Het is gewoon wachten op zijn kans. Pioli was immers duidelijk: Ik weet niet of Charles tegen Bologna zal spelen, maar we beginnen aan een periode waarbij we om de drie dagen een wedstrijd spelen. Iedereen zal een keer moeten starten. Charles is aan het groeien en hij gaat ons nog veel plezier bezorgen.”

© ISOPIX

De rol van ‘CDK’ bij Milan lijkt duidelijk: die van nummer 10, of ‘trequartista’ zoals de Italianen dat zo mooi noemen. Achter de spitsen dus in een 4-2-3-1, de favoriete formatie van Pioli. “Charles heeft al mooie dingen laten zien in alle aanvallende posities”, aldus de Italiaan. “Maar toch vooral als trequartista en tweede spits, niet als winger. Het is moeilijk voor hem om op rechts te starten.”

In de voorspelde basiself van Milan voor de match tegen Bologna zet La Gazzetta De Ketelaere dan ook op de tien, achter spits Ante Rebic en met Alexis Saelemaekers op rechts.

“Hij ziet alles”

Intussen hebben enkele bekende namen hun mening gegeven over wat ze van De Ketelaere verwachten, of hoe ze hem inschatten.

Iconisch Milan-trainer Arrigo Sacchi: “Hij is er nog maar net, dus geeft hem de tijd om het Italiaanse voetbal onder de knie te krijgen. Hij lijkt mij een speler die veel beweegt en vaak de diepte opzoekt, een detail dat je niet mag onderschatten. De Ketelaere stuurde tegen Atalanta een geweldige pass richting Sandro Tonali, dus hij heeft al laten zien dat hij getalenteerd is. Maar ze moeten hem bij Milan goed gebruiken, zonder hem nu al te veel druk op te leggen.”

© ISOPIX

Gewezen Milan-speler Zvonimir Boban: “Of De Ketelaere de juiste man is om Milan nog een stap vooruit te laten zetten? Hij heeft alvast heel wat klasse, persoonlijkheid en spelinzicht. Hij ziet alles. Ik heb wel twijfels over zijn snelheid, wat je nodig hebt om een ster te worden. Maar hij is ontzettend getalenteerd, anders kom je niet naar Milaan.”

Italiaans woelwater Antonio Cassano: “Als ik De Ketelaere zie spelen, doen zijn elegantie en kwaliteit mij denken aan Fernando Redondo. Volgens mij is hij een beetje een mix van Redondo en Guti (beiden ex-spelers van onder andere Real Madrid, red.).”

Poortje

Intussen dook er op de Gazzetta nog een video op met De Ketelaere in een hoofdrol. De Rode Duivel kreeg voor de oefenpartij tegen Vicenza (1-6 winst) een bal op prachtige wijze door de benen gespeeld door Matteo Gabbia. Tot groot jolijt van zijn ploegmakkers.