Grondwettelijk Hof in Thailand schorst premier Prayut

Het Thaise Grondwettelijk Hof heeft woensdag Prayut Chan-O-Cha geschorst als premier, in afwachting van een beslissing over de vraag of Prayut langer kan aanblijven. Woensdag is Prayut acht jaar premier, en volgens de Thaise grondwet mag een premier maximaal acht jaar blijven zitten. De beslissing van het Hof is een aardverschuiving in de Thaise politiek, enkele maanden voor langverwachte verkiezingen.

De beslissing van het Grondwettelijk Hof over Prayuts lot kan enkele weken op zich laten wachten. Dinsdag waren er al betogingen in hoofdstad Bangkok. Oppositiepolitici, professoren en studentenvakbonden drongen al langer aan op het vertrek van Prayut.

Welke richting de rechtbank zal uitgaan, is nog niet zeker. Twee verschillende interpretaties van de wetgeving zouden de 68-jarige oud-generaal kunnen toelaten om aan de macht te blijven tot 2025 of zelfs 2027. De junta herschreef de grondwet, in haar voordeel, in 2017. Daardoor zou de teller in 2017 weer gereset kunnen zijn, en hier en daar wordt zelfs geopperd dat dat in 2019, bij de laatste verkiezingen, gebeurd is.

Staatsgreep

Waarnemers achten de kans dan ook klein dat Prayut effectief zal moeten opstappen als premier. Hij kwam in augustus 2014 aan de macht na een militaire staatsgreep. Als het Grondwettelijk Hof hem toch weg zou willen, kan hij wel aanblijven als minister van Defensie.

Het onderzoek door het Hof is woensdag begonnen. Bij de start stemden vijf van de negen rechters voor een schorsing van de premier, zoals oppositieparlementsleden hadden gevraagd. Dat Prayut geschorst wordt, komt als een verrassing.

Vicepremier en nummer twee van de regering Prawit Wongsuwan vervangt Prayut in tussentijd.