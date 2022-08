Italiaan keert terug van vakantie met corona, apenpokken en HIV

Een 36-jarige Italiaan is tijdens zijn vakantie in Spanje besmet geraakt met het coronavirus, apenpokken en hiv. Dat melden Italiaanse onderzoekers. Volgens wetenschappers is een dergelijke, onfortuinlijke combinatie nooit eerder vastgesteld.

De man testte drie dagen na de eerste symptomen - hoesten, hoofdpijn, spierpijn - voor de tweede keer positief op corona. Eerder had hij ook al Covid-19 in januari, enkele weken na zijn vaccinaties. Enkele uren na de positieve coronatest kreeg de man ook uitslag op zijn linkerarm en later ook blaren over zijn hele lijf. Hij werd halsoverkop opgenomen in het ziekenhuis in Catania, op het eiland Sicilië. In het ziekenhuis werd de man op 5 juli verder aan tests onderworpen: artsen moesten hem vertellen dat hij ook het apenpokkenvirus én hiv onder de leden had.

Volgens de onderzoekers droeg de man hoge virusladingen bij zich, wat een indicatie kan zijn dat hij recentelijk besmet raakte. Ook had de man in september vorig jaar nog negatief getest op hiv. Hij verklaarde dat hij in Spanje onbeschermde seks met mannen had.

Na een week in een ziekenhuisbed werd hij ontslagen, met alleen nog een klein litteken zichtbaar. Hij moest volgens de onderzoekers nog wel enkele dagen thuis in quarantaine blijven omdat hij nog besmettelijk was. De man zal ook behandelingen tegen hiv moeten ondergaan. Omdat er slechts één geval bekend is van de drievoudige besmetting, durven de onderzoekers geen conclusies te trekken over wat de combinatie betekent voor de ernst van het ziekteverloop.