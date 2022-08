Vlaamse hacker riskeert drie jaar cel en ontloopt zo mogelijk veel langere gevangenisstraf in Amerika

Kevin D. bij het stadion in Milaan, waar hij niet veel later opgepakt werd. — © rr

Kevin D., de Mechelse hacker die in Milaan in de gevangenis zit omdat hij had ingebroken in de systemen van American Airlines, riskeert een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Wanneer de Belgische rechter hem die straf oplegt, ontsnapt D. aan een uitlevering aan de Verenigde Staten, waar hij 22 of zelfs 45 jaar cel riskeerde.

De 27-jarige man uit Mechelen werd in het verleden al een aantal keer veroordeeld voor hacking. Zo brak hij in in de systemen van onder meer cinema Utopolis en telecomoperator Mobistar. Hij boekte ook gratis vliegtuigtickets in businessclass. Dat deed hij onder meer bij Brussels Airlines, maar ook bij het Amerikaanse American Airlines. Zij konden niet lachen met de feiten en dienden in de staat Texas een klacht in. Ze leden naar eigen zeggen ruim 200.000 dollar verlies door de hacking.

Omdat België geen onderdanen uitlevert, gingen de Belgische autoriteiten niet in op de Amerikaanse vraag om hem op te pakken. Maar toen de man een tripje naar Milaan maakte, deden de Italianen dat wel. “Kevin D. had zijn leven gebeterd. Hij vond werk en zijn vader wilde hem daarvoor belonen”, schetst advocaat Sven Mertens. “In oktober gingen ze samen naar een voetbalwedstrijd in San Siro, maar eenmaal in Milaan werden ze uit hun bed gelicht en werd Kevin opgepakt. Sindsdien verblijft hij daar in de San Vittore-gevangenis.”

Daar heeft hij het heel moeilijk, aldus Mertens. “Hij is 25 kilo vermagerd en stond bij het bezoek van zijn ouders in juni vol uitslag. Hij heeft een dreigende depressie, de situatie ginder is zeer penibel. De tickets die hij boekte heeft hij trouwens nooit gebruikt, het was een jeugdzonde. Hij is op onderzoek gegaan uit technische interesse.”

Nachtmerrie

Enkele maanden geleden konden zijn ouders hem voor het eerst bezoeken. Dat werd vader Alex uiteindelijk te veel. Hij stierf kort nadien aan een hartaanval. Kevin mocht die uitvaart niet bijwonen, maar liet wel een brief voorlezen. “Dit is een nachtmerrie voor de hele familie”, zegt advocaat Frédéric Thiebaut, die wijst op de onduidelijke omstandigheden waarin D. in Texas terecht zou komen.

Intussen werd ook in België een procedure opgestart om Kevin D. te vervolgen voor het hacken van American Airlines. De zaak werd woensdag behandeld door de correctionele rechtbank. Procureur des Konings Peter Peereboom vorderde een effectieve gevangenisstraf van drie jaar. Daar konden beide advocaten zich in vinden. “Afhankelijk van hoe je de Amerikaanse wet interpreteert, riskeert hij er 22 tot 45 jaar cel. Het spreekt dan ook voor zich dat wij liever een straf dicht bij huis verkiezen. Bovendien zijn er mogelijkheden wat de strafuitvoering betreft.”

Morgen uitspraak

Omdat de uitleveringsprocedure vanuit Italië naar de Verenigde Staten voorlopig tot en met half september geschorst is, verzocht Thiebaut de rechtbank om zo snel mogelijk een uitspraak te doen. Het vonnis wordt daarom morgen, donderdag, al uitgesproken. Wanneer de man in België veroordeeld wordt, kan hij in principe geen tweede keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten. Een uitlevering aan de VS is dan van de baan.

