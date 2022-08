Ballenjongen van berucht incident met Eden Hazard heeft het intussen helemaal gemaakt: “Onze feestjes werden een beetje saai”

De naam Charlie Morgan zal u waarschijnlijk niet heel veel zeggen. Maar als we zeggen: de ballenjongen die een schop kreeg van Eden Hazard? Dan wel. Bijna tien jaar na het beruchte incident in de League Cup scheert de Welshman hoge toppen… als ondernemer.

We gaan even terug naar 23 januari 2013. Chelsea was destijds op bezoek bij Swansea voor de heenwedstrijd in de halve finales van de League Cup en stond met nog tien minuten te spelen verrassend 2-0 in het krijt. Toen de bal over de achterlijn ging, pakte de toen 17-jarige Morgan zijn kans. Hij wilde tijdrekken voor zijn team, wat hij voor de wedstrijd zowaar had aangekondigd.

Tot frustratie van Hazard. Die probeerde vervolgens de bal te ontfutselen en gaf Morgan daarbij een schop(je). Het leverde Hazard, in zijn eerste seizoen bij Chelsea, een rode kaart en een schorsing van drie wedstrijden op. “We hebben in de kleedkamer een korte babbel gehad”, reageerde onze landgenoot toen na afloop. “Ik heb mijn excuses aangeboden en hij ook, daarmee is de kous af.”

Maar… hoe zou het intussen zijn met Charlie Morgan? De zoon van de toenmalige meerderheidsaandeelhouders van Swansea begon in 2016 samen met zijn vriend Jackson Quinn een eigen bedrijf: Au Vodka. Ze produceren zogenaamde ‘premium wodka’ met (zeven) speciale smaken in gouden flessen en dat heeft het duo geen windeieren gelegd.

Au Vodka is de beste verkopende sterke drank van zijn soort in het Verenigd Koninkrijk, met ruim 2 miljoen verkochte flessen en klanten als bokslegende Floyd Mayweather en voetbalicoon Ronaldinho. Met een omzet van zo’n 50 miljoen euro hebben Morgan en zijn vriend zich opgewerkt tot succesvolle ondernemers. Zo succesvol zelfs dat ze een plekje kregen in de ‘Young Rich List’ van de Britse kwaliteitskrant The Times, waar ze 24ste staan. Ze produceren intussen zo’n 35.000 flessen per dag, terwijl ze begonnen met 2.000 per dag.

“Weet je, we waren 20 jaar en bij elke verjaardag van een van onze vrienden hadden ze van die oude flessen wodka staan”, aldus Morgan in een interview met WalesOnline. “Op den duur werd dat een beetje saai en we vonden dat we het beter konden doen.”

Intussen mikt Au Vodka op de Amerikaanse markt, terwijl het al in 40 landen actief is. De gewezen ballenjongen van Swansea heeft 50 werknemers onder zijn hoede en zit aan ruim 600.000 volgers op sociale media met zijn start-up. “We willen een global brand worden, dat bekend is voor zijn gouden flessen en unieke smaken”, aldus Morgan nog.

Morgan (rechts) met zijn zakenpartner. — © Au Vodka