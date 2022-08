Bizar zicht: ontsnapte gezadelde paarden lopen plots tramsporen op

Heel wat voorbijgangers en automobilisten konden dinsdagavond een bizar tafereel spotten in Oostduinkerke (Koksijde). Twee gezadelde paarden liepen plots rustig zij aan zij over de tramsporen. De dieren konden gelukkig snel gevat worden.

Rond 19.30 uur schrokken passanten in de Albert I Laan in Oostduinkerke plots op. Twee paarden liepen er zij aan zij langs de straat, maar van de ruiters was geen spoor te bekennen. Nochtans was duidelijk dat de paarden gezadeld waren en wellicht ergens ontsnapten. Het leidde tot een gevaarlijke situatie, want terwijl een dier langs de kant van de weg wandelde, verkoos het andere paard om op de tramsporen te wandelen. Passanten belden dan ook gauw de politie op.

De politie ging snel ter plaatse en op dat moment kwamen ook de twee ruiters opdagen. Die vertelden dat ze met de paarden ter hoogte van de duinen waren voor een wandeltocht, maar dat de dieren plots hevig schrokken van passerende wagens. Daarop zetten ze het op een lopen door de duinen tot ze plots op de Albert I Laan terechtkwamen. De ruiters konden daar hun paarden beiden vatten.

De dieren berokkenden geen schade of verwondingen en bleven de hele tijd rustig. Enkel het autoverkeer was even verstoord. De tram passeerde gelukkig niet op dat moment.