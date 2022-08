Anderlecht-speler El Hadj reageert op verwijzing naar B-kern: “Ik weet dat ik een fout heb gemaakt door niet te willen spelen”

Anouar Aït El Hadj heeft via sociale media zijn excuses aangeboden bij de fans van Anderlecht. De 20-jarige middenvelder weigerde onlangs mee te spelen met de U23 in 1B, waarop paars-wit hem terugzette naar de B-kern.

El Hadj was twee seizoenen geleden een rijzende ster bij Anderlecht: een kilometervreter, die ook goed kon dribbelen. De bevestiging bleef evenwel uit. Vorig seizoen onder Vincent Kompany kwam de Brusselaar al veel minder aan de bak en dit seizoen moet hij echt zoeken naar speelminuten. In de Jupiler Pro League deed hij in deze jaargang nog geen minuut mee en toen hij een kans kreeg in de Europese voorronde tegen het Estse Paide, gaf El Hadj niet thuis. Hij speelde toen tachtig minuten, maar haalde nooit zijn niveau.

Anderlecht vatte daarom het plan op om Aït El Hadj kansen te geven bij de U23-ploeg, die vanaf dit seizoen in 1B uitkomt. Zondag tegen Lommel zat hij in de selectie, maar opeens weigerde hij mee te spelen. Dat kon Anderlecht niet blauwblauw laten. Hij kreeg een sanctie en is voorlopig verwezen naar de B-kern, waar ook overbodige jongens als Aristote Nkaka deel van uit maken. Felice Mazzu had op voorhand nochtans gezegd dat er af en toe jonge talenten zouden moeten aantreden in 1B.

Woensdag reageerde El Hadj via Instagram op de heisa. “Ik wil reageren ten aanzien van de supporters van Anderlecht”, klinkt het. “Ik ben me ervan bewust dat ik een fout heb gemaakt door te weigeren om te spelen met de U23 afgelopen weekend. Ik wil me daar dan ook voor excuseren. Ik heb mijn emoties de overhand laten nemen. Ik zit niet in een makkelijke periode, maar het is aan mij om nog harder te werken om er te geraken. Ik weet ook dat de club, de coach en de staf voldoende kansen geven aan jonge spelers. Ik blijf beschikbaar voor de club van mijn hart, zowel voor de A-ploeg als voor de beloften.”

© Instagram

Mazzu kwam op zijn persconferentie voor de Europese wedstrijd tegen Young Boys terug op de zaak. “Ik heb ook met Anouar gepraat”, aldus Mazzu. “Hij gaat door een moeilijke periode en we moeten hem helpen. Hij is nooit arrogant of agressief geweest. We namen een beslissing in het belang van de groep, maar hij heeft opnieuw een positief attitude en zal snel terugkeren. Als we Europees doorgaan zullen er ook extra matchen zijn en dan krijgt de coach de kans om meer spelers te gebruiken.”