Opgelet voor de truc met openstaande motorkap: dieven zijn steeds vaker uit op kostbaar auto-onderdeel

Een dievenbende heeft het in en rond Halle al enkele weken gemunt op katalysatoren van wagens. De politiezone Zennevallei (Beersel/Halle/Sint-Pieters-Leeuw) vraagt extra oplettend te zijn bij voertuigen met een openstaande motorkap, want die worden als afleidingsmanoeuvre gebruikt.

Op minder dan een maand tijd, concreet tussen zondag 31 juli en zondag 21 augustus, zijn in de politiezone Zennevallei al zes gevallen van gestolen katalysatoren vastgesteld. “Opvallend is dat de diefstallen steeds plaatsvonden in de stad Halle, onder meer op de Nijvelsesteenweg, Weerstandsstraat, Welkomstlaan en Monseigneur Senciestraat”, zegt Jeroen Beke Smets van politiezone Zennevallei. “De dieven lijken geïnteresseerd in katalysatoren van alle type voertuigen. Het gaat om wagens van de merken BMW, Citroën, Toyota, Mercedes en Audi.”

Platina

De recherchedienst van de zone zit op de zaak. “Het is voorlopig niet geweten of het telkens om dezelfde bende gaat”, gaat Smets verder. ”Het fenomeen speelt zich trouwens ook in andere politiezones in het arrondissement Halle-Vilvoorde af. Er zijn onder meer enkele feiten gekend in politiezone VIMA (Vilvoorde/Machelen), maar dan wel niet zo frequent als bij ons.”

Dat de dieven interesse hebben in de katalysator, een onderdeel dat zorgt voor het zo veel mogelijk neutraliseren van schadelijke stoffen die door de motor worden uitgestoten, valt volgens de politie makkelijk te verklaren. “Ze bevatten onder meer een dun laagje platina en palladium, edelmetalen die veel geld waard zijn”, klinkt het.

Slijpschijf

Om de onderdelen te kunnen stelen, moeten de dieven best wel wat moeite doen. De katalysator zit immers onderaan de auto gemonteerd. De dieven gaan daar volgens de politie vaak op dezelfde manier voor aan de slag. “De dieven parkeren zich dicht bij het betrokken voertuig en zetten ter afleiding de motorkap van hun eigen wagen open zodat het lijkt dat er een defect is aan dat voertuig”, zegt Smets.

“Eén van de verdachten slijpt vervolgens de katalysator van onder het voertuig van het slachtoffer. Omdat het voertuig meestal opgekrikt moet worden, adviseert onze politiezone om indien mogelijk voertuigen te parkeren op locaties waar het opkrikken moeilijk gaat en opvalt, bijvoorbeeld op een drukke of goed verlichte plek.”

Lawaai

Voor wie zich intussen zou afvragen of hij of zij ook slachtoffer is en mogelijk zou rondrijden zonder katalysator is een expert duidelijk. “Dat zou je heel snel merken, is het niet aan de lichtjes op je dashboard dan wel aan het lawaai van je wagen”, klinkt het.