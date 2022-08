Poetin: “Bosbranden veroorzaken moeilijke situatie in Rusland”

“Door de zware weersomstandigheden is de situatie moeilijk in een aantal regio’s in het Europese deel van het land”, aldus Poetin, tijdens een videovergadering met regionale verantwoordelijken over de bosbranden. Het gaat volgens hem vooral over bosbranden in de regio Rjazan, op ongeveer 250 kilometer ten oosten van Moskou.

Volgens de lokale reddingsdiensten verwoestten de bosbranden meer dan 11.700 hectare in de regio Rjazan, bij temperaturen die meer dan 31 graden Celsius bedragen en windvlagen met een snelheid van 10 meter per seconde (36 km per uur).

Meer dan 9.500 brandweermannen en hulpverleners zijn ter plaatse gestuurd om de vuurzee te bestrijden, naast acht gespecialiseerde vliegtuigen en zeven helikopters. Dat maakte de interim-gouverneur van de regio, Pavel Malkov, bekend tijdens de vergadering. “Dit is een erg moeilijke beproeving”, betreurde hij. De interim-gouverneur onderstreepte ook dat er geen regenval voorspeld is. Malkov heeft er wel alle vertrouwen in dat de bosbranden binnen twee of drie dagen onder controle zullen zijn en binnen één of twee weken geblust zullen zijn.

© AFP

Zoals in vorige jaren kampen verschillende regio’s met zware bosbranden. Steeds weer zijn er berichten over een personeelstekort bij de bluswerken. Dat kan er mee te maken hebben dat de militairen die in Oekraïne zijn ingezet, niet kunnen helpen. Poetin benadrukte echter dat het land ondanks de al zes maanden durende Russische aanvalsoorlog in Oekraïne in staat is om andere crises aan te pakken. Volgens hem concentreert het hele land zich nu op de “gebeurtenissen” in Oekraïne. “Maar het leven gaat voort, er duiken andere problemen op. Ik wil opmerken en beklemtonen dat voor de reactie op zulke noodsituaties alle benodigde middelen, krachten en voorraden voorhanden zijn”, aldus Poetin.