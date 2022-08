Waarom onze hele Europese campagne staat of valt met de resultaten van Anderlecht en Antwerp donderdag

Vergeet een prestigieuze overwinning tegen Manchester City, PSG of Bayern München in de Champions League. De resultaten van Anderlecht en Antwerp donderdagavond tegen Young Boys Bern en Basaksehir zijn veruit de belangrijkste voor onze hele Europese campagne. Tekst en uitleg bij de reden waarom voor ons land alles in augustus al in een definitieve plooi gelegd wordt in de voorrondes van de derde competitie van Europa.