Eindelijk nieuwe spits te pakken: OH Leuven haalt Spanjaard Mario Gonzalez bij Braga

Al sinds vorige winter is het bij OH Leuven wachten op de beloofde nieuwe spits, maar die is er nu eindelijk. De 26-jarige Spanjaard Mario Gonzalez komt over van het Portugese Braga. De Leuvenaars huren hem met aankoopoptie.

Bij Braga had Gonzalez vorig jaar een invallersstatuut. Hij scoorde er vier keer. In de tweede seizoenshelft verhuurden de Portugezen hem aan Tenerife, in de Spaanse tweede klasse. Daar scoorde hij vijf keer in zestien wedstrijden. Het jaar voordien was Gonzalez een uitblinker bij Tondela in Portugal met veertien goals en drie assists.

Gonzalez ligt bij Braga nog tot 2025 onder contract, maar OHL huurt hem nu met aankoopoptie. Hij trainde deze ochtend al mee met de troepen van Marc Brys en wordt eerstdaags officieel voorgesteld.