Sint-Katelijne-Waver

Betty Vandekerckhove uit Assent (Bekkevoort) wil toeristen die op vakantie gaan naar het Griekse eiland Rhodos waarschuwen. Bij een ongeval met een quad begin deze maand liet haar vriend Bart uit Sint-Katelijne-Waver het leven. Volgens Betty liet de behandeling in het ziekenhuis zwaar te wensen over. “Wat we daar meemaakten, was hallucinant”, zegt ze.