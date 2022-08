Anderlecht dicht bij Barcelona-linksback Moussa N’Diaye

N’Diaye is een Senegalese linksback die ook centraal uit de voeten kan en uitkomt voor de B-ploeg van FC Barcelona, waar hij samenspeelde met Club Brugge-spits Ferran Jutgla.

Ook Club had al interesse in N’Diaye maar nu is het paars-wit dat de forcing voert. De speler - geen dure optie trouwens - legde al (een deel van) zijn tests af, dus het gaat in de goede richting.

Anderlecht verwacht het dossier snel te kunnen afronden.