Boris Johnson in Kiev voor nationale feestdag Oekraïne

De Britse premier Boris Johnson is woensdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev aangekomen. Het land viert woensdag zijn dag van de onafhankelijkheid, net op de dag dat zes maanden geleden de Russische invasie in Oekraïne begon. Johnson heeft nieuwe militaire hulp ter waarde van 54 miljoen pond, of 64 miljoen euro, aangekondigd.

“Het is de derde keer dat Boris Johnson in Oekraïne is sinds het begin van de Russische invasie. Niet alle landen hebben het geluk zo’n vriend te hebben”, aldus de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

“Oekraïne kan en zal deze oorlog winnen”, zo klonk de boodschap van Johnson, volgens het officiële twitteraccount van het kantoor van de Britse premier. Op z’n eigen Twitterpagina zei Johnson dat “wat gebeurt in Oekraïne, ons allemaal aanbelangt”. “Daarom ben ik vandaag in Kiev”, klonk het ook. “Daarom zal het VK aan de zijde van onze Oekraïense vrienden blijven staan.” Bij het bericht stond ook een foto van Johnson naast Zelenski.

“Er is een grote bereidwilligheid van de Oekraïners om zich te verzetten. En dat is wat (Russisch president Vladimir) Poetin niet heeft begrepen”, verklaarde de Britse premier aan enkele journalisten. “Jullie verdedigen jullie recht in vrede en vrijheid te leven en dat is waarom Oekraïne zal winnen”, vervolgde hij.