Frankrijk ontploft na suggestie om privézwembaden te verbieden: “Groene ayatollah, rot op”

Je ne dis pas non - Ik zeg niet neen. Het was dinsdag het antwoord van ecologist Julien Bayou op de vraag of privézwembaden in Frankrijk verboden moeten worden. En die vijf woorden waren genoeg om de toorn van heel Frankrijk over hem af te roepen.

Dinsdagavond was Julien Bayou, leider van de Franse ecologisten te gast bij de Franse nieuwszender BFMTV. Hij was uitgenodigd voor een gesprek over klimaat en droogte. Hét thema deze zomer in Frankrijk. Na vier hittegolven zit het land op een droogterecord.

Tijdens het tv-interview kwam de vraag of er geen verbod op privézwembaden in Frankrijk moest komen. Toen antwoordde Julien Bayou: “Je ne dis pas non”. Hij zegt geen neen. Bayou vervolgde: “Doordat we te lang hebben gedraald om een passend antwoord te geven op de klimaatveranderingen, zullen we uiteindelijk niet anders kunnen dan doortastende maatregelen te nemen. We kunnen niet langer dralen. Wie nog twijfelt aan de ernst van de situatie, denkt maar eens terug aan de branden in het begin van de zomer in de Gironde. Toen moesten we de hulp inroepen van brandweerlieden uit Oostenrijk en Polen. Zo groot is het klimaatprobleem geworden.”

Bayou verwees naar de bosbranden in de Gironde deze zomer, om te tonen hoe groot het klimaatprobleem was geworden. — © AFP

3 miljoen zwembaden

Maar die laatste toevoeging hebben velen niet gehoord. Ze waren op sociale media al bezig Julien Bayou aan het afbranden voor zijn zwembaden-verbod. Volgens de meest recente schatting van de Federation of Pool and Spa Professionals (FPP) hebben 3 miljoen Franse gezinnen een zwembad. Eén miljoen van hen wonen in het zuidoosten. Een verbod op zwembaden lokt dus heel felle reacties uit.

Julie Odoul (Rassemblement National) twitterde: “Zouden we niet beter de ayatollahs van de Groenen verbieden nog langer waanzin-epidemieën te verspreiden?”

Zijn partijgenote Giséle Lelouis schreef op Facebook: “De Groenen willen alles verbieden en de Fransen beletten te leven, door altijd maar weer hun ideologie van bestraffende ecologie op te leggen.”

Jérôme Rivière (Reconquête) twitterde: “Hebben de Groenen eigenlijk nog iets anders te bieden dan alles te verbieden.”

Alexander Freschi, van Macrons partij LREM, postte: “Bayou’s zoektocht naar sensatie is contraproductief voor de zaak die hij bepleit.”

Eigen partij fluit terug

Maar ook vanuit eigen hoek kwam protest. Bayou’s partijgenoot Mélanie Vogels twitterde: “Ecologisten willen helemaal de privézwembaden niet verbieden. We zeggen wel dat er verregaande bezuinigingsmaatregelen op water moeten komen.”

De ochtend na zijn “Je ne dis pas non”-antwoord bond ook Julien Bayou al in. Hij twitterde: “Voor de duidelijkheid: we nemen nu al maatregelen om water te beperken. In grote delen van het land is het al verboden om zwembaden te vullen (...)” Bayou voegde er nog aan toe dat hij geen concreet wetsvoorstel klaar heeft om privézwembaden te verbieden. “Dat verbod zou een laatste middel kunnen zijn om water te besparen.”

Maar zelfs die duiding stemt de Fransen niet milder. De meeste reacties op de verhelderende tweet gaan toch weer over de groene mentaliteit van dingen meteen te verbieden: “Groene ayatollah, rot op.”