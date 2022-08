Baby overleden in sporthal bij Nederlands aanmeldcentrum voor asielzoekers

In de sporthal bij het Nederlandse aanmeldcentrum voor asielzoekers Ter Apel (provincie Groningen) is tijdens de nacht van dinsdag op woensdag een baby van drie maanden overleden. Dat bevestigt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), na nieuws van Het Parool.

De doodsoorzaak is nog niet bekend en wordt momenteel onderzocht, aldus een woordvoerder van het COA. Er is medische hulp verleend aan het slachtoffertje.

“Het COA-personeel is diep geschokt door deze verschrikkelijke gebeurtenis. Met name in Ter Apel komt dit hard aan,” schrijft het COA in een persbericht en waarover de Nederlandse krant Het Parool bericht. Wat de nationaliteit en geslacht van de baby is en hoe die in Ter Apel terechtkwam, wil het COA niet zeggen. “Onder bewoners en medewerkers heersen gevoelens van verdriet en onmacht,” aldus het COA. “Aan hen wordt passende ondersteuning aangeboden.”

Door plaatsgebrek in Ter Apel hebben afgelopen nacht ongeveer 700 mensen buiten moeten slapen. Het is er al maanden erg druk.