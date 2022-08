Influencer Jamilla (29) wil zo snel mogelijk verhuizen nadat ze adres online deelde: “We zijn bang in ons eigen huis”

Aalst

De wet die stelt dat influencers hun adres moeten vermelden, is voorlopig teruggedraaid. Ze kunnen dus opnieuw met een gerust hart gaan slapen, maar dat is buiten Jamilla Baidou (29) gerekend. De content creator uit Aalst is tevreden voor de anderen, maar omdat zij haar adres wel op haar profiel zette, blijven zij en haar huisgenoot Jens in angst achter. “Het is niet meer veilig, we zijn bang in ons eigen huis”, klinkt het.