Moordmysterie in Duitsland: slachtoffer blijkt dubbelgangster

Zowel haar ouders als de politie gingen er eerst van uit dat het lichaam van Shahraban K. was gevonden in Ingolstadt. Verder onderzoek bracht iets anders aan het licht. — © dpa/picture-alliance

De bewoners van een woonwijk in Ingolstadt, in de Duitse deelstaat Beieren, werden vorige week dinsdag kort voor middernacht opgeschrikt door lawaai in hun straat. Diegenen die naar buiten liepen om te zien wat er aan de hand was, zagen twee mensen aan een geparkeerde Mercedes staan. Ze waren aan het schreeuwen.

Het bleken de ouders te zijn van Shahraban K., een 23-jarige Duitse vrouw met Iraakse roots die al een tijdje als vermist was opgegeven. Zij waren in paniek omdat ze dachten dat ze in de wagen - onder enkele dekentjes - het levenloze lichaam van hun dochter zagen liggen. Terwijl omstaanders de hulpdiensten belden, probeerde de vader van K. wanhopig met een bloempot de ramen van de auto in te slaan.

Enkele agenten kwamen ter plaatse en wisten de wagen snel open te breken. Op de achterbank troffen ze inderdaad het levenloze lichaam van een jonge vrouw aan. Het slachtoffer bleek om het leven gebracht met tientallen steekwonden. Het ging om K., dat moest wel, zo dachten zowel haar ouders als de politie. Niet alleen leek het slachtoffer als twee druppels water op de vermiste vrouw, het lichaam werd ook aangetroffen in haar eigen wagen.

Verdwenen na gesprek met echtgenoot

K. was een schoonheidsspecialiste die eerder vanuit Ingolstadt naar haar ouders in München was gereisd omdat ze haar echtgenoot - aan wie ze was uitgehuwelijkt volgens de Yezidi-wet - wilde verlaten. Ze had echter nog één keer met hem afgesproken om een en ander te bespreken, maar was sindsdien spoorloos verdwenen. Had haar echtgenoot haar vermoord?

De politie opende een onderzoek en liet een autopsie op het lichaam uitvoeren. Het verslag daarvan, dat een dag later verscheen, deed de speurders echter twijfelen. Ging het hier wel om de vermiste vrouw?

Pizzeria

Neen dus, zo bleek later die dag als de speurders de doodgewaande K. konden arresteren nadat ze - levend en wel - was opgedoken in een pizzeria in Ingolstadt. Niet veel later werd er ook een 23-jarige Kosovaar opgepakt. Beiden worden nu verdacht van moord op de dubbelgangster van K.

Intussen is ook de identiteit van die dubbelgangster gekend. Het blijkt om een 23-jarige Algerijnse vrouw te gaan die in de Duitse stad Heilbronn woonde. Een vriend wist haar te identificeren aan de hand van een tatoeage op haar arm.

Moordverdachte Shahraban K. (links) en het echte slachtoffer, een 23-jarige Algerijnse vrouw. — © *

Voorlopig zwijgen beide verdachten in alle talen en is er dus nog geen duidelijkheid over wat er precies gebeurd is. Al onderzoeken de speurders momenteel de piste dat K. haar dood mogelijk in scène probeerde te zetten om te ontsnappen aan haar echtgenoot. Ondertussen wordt nog altijd gezocht naar het moordwapen en vraagt de politie aan mogelijke getuigen ook om zich te melden.