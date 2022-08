Buitenlandse interesse voor Anouar Ait El Hadj, die wel nieuwe kans krijgt bij Anderlecht

Anouar Ait El Hadj (20) bekijkt zijn opties. De offensieve middenvelder van Anderlecht, die net even in een stormpje was beland, geniet interesse van enkele buitenlandse clubs.

Paars-wit wil El Hadj nog altijd houden, ook na het recente incident waarbij hij een match met de U23 weigerde te spelen en naar de B-kern gestuurd werd. Felice Mazzu zei op zijn persconferentie dat hij een nieuwe kans krijgt. “Hij is een goeie gast en zal snel weer bij de groep aansluiten”, aldus de coach.

Toch is de vraag of El Hadj nog veel speelminuten moet verwachten, want de concurrentie is groot. Logisch dat hij ook aan een transfer denkt, zeker omdat er al enkele buitenlandse clubs hebben geïnformeerd. Met Rayo Vallecano een Spaanse middenmoter, met Vitesse een subtopper in Nederland en met Bordeaux een club die naar de Franse Ligue 2 zakte maar meteen weer wil promoveren. Ook bij Burnley, de club van zijn ex-coach Vincent Kompany, viel zijn naam deze mercato. Afwachten of er in de komende week nog een club met een bod komt. Komt er niks, dan is het ook zo. El Hadj excuseerde zich al via Instagram voor zijn fout en gaf aan dat hij hoe dan ook beschikbaar blijft voor de club van zijn hart.