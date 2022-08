Nieuw onderzoek toont dat mensapen zeven miljoen jaar geleden al op twee benen liepen

Zeven miljoen jaar geleden verplaatsen voorlopers van de mens zich al op twee benen door Afrika. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek naar twee onderarmen en een dijbeen van de Sahelanthropus tchadensis, een mensaap die tijdens het Mioceen leefde in Centraal-Afrika, in het huidige Tsjaad. Franse en Tsjaadse onderzoekers hebben die bevindingen woensdag gepubliceerd in het vaktijdschrift “Nature”.

De aard van het dijbeen wees erop dat de mensaap zich meestal op twee benen verplaatste op de grond. Maar het onderzoek naar de onderarmen toonde dat de Sahelanthropus tchadensis zich ook in bomen voortbewoog en de mensaap al een stevige grip had in de handen, wat het onderscheidde van bijvoorbeeld de gorilla of chimpansee, die viervoetig zijn. De Sahelanthropus tchadensis is de oudste voorouder van de mens, schrijven de wetenschappers. De onderarmen en het dijbeen wezen de onderzoekers toe aan een mensaap, omdat op de plek geen andere mensapen teruggevonden zijn. Of de botten tot één mensaap behoorden, is volgens de onderzoekers niet duidelijk.

De studie bevestigt zo de stelling dat mensapen al heel vroeg rechtop zijn gaan lopen. Door de vondst van een schedelbot en een gebit in de Djurab-woestijn in het noorden van Tsjaad in 2001, wisten onderzoekers al dat de Sahelanthropus tchadensis zich op twee benen verplaatste. Dat concludeerden ze toen uit de manier waarop de wervelkolom verankerd zat in de schedel. Eerdere studies toonden aan dat voorlopers van de mens al miljoenen jaren rechtop liepen. Zo liep een andere mensachtige, de Orrorin tugenensis, circa zes miljoen jaar geleden rechtop in het gebied dat vandaag Kenia is. Ook de zogenaamde Australopithecus verplaatste zich vier miljoen jaar geleden al op twee benen door Afrika. Onder wetenschappers bestaat weliswaar enige discussie over hoe “mensachtig” die soorten precies waren, en waar ze zich bevinden binnen de stamboom van de mens.

Het onderzoeksteam bestond uit paleontologen van de universiteit van Ndjamena, het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRD) in Tsjaad, de universiteit van Poitiers en het Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek (CNRS) in Frankrijk.