Duitsland neemt maatregelen om energie te besparen: verwarming lager, verlichting uit

De Duitse regering heeft woensdag een aantal maatregelen genomen om energie te besparen. In openbare gebouwen zal de verwarming lager gezet worden en zal er geen warm water meer zijn om de handen te wassen. De regering hoopt dat particulieren het voorbeeld zullen volgen.

“We willen de temperatuur in slaapkamers niet gaan meten en de individuele vrijheid moet primeren, maar de maatregelen moeten de huishoudens oproepen tot verantwoordelijkheidszin en hen ertoe aanzetten om bij te dragen aan het terugdringen van het energieverbruik”, zegt de Duitse minister van Economie Robert Habeck.

De overheidsdiensten willen het voorbeeld geven. De verwarming in overheids- en publieke gebouwen wordt vanaf 1 september geplafonneerd op 19 graden. Daar waar personeelsleden een fysiek intensieve job uitvoeren wordt de verwarming zelfs gelimiteerd op 12 graden. In gemeenschappelijke delen van gebouwen, zoals gangen, wordt de verwarming volledig uitgezet en er zal ook geen warm water meer zijn om de handen te wassen.

In de private sector zullen de minimumtemperaturen waar bedrijven zich normaal gezien aan moeten houden, verlaagd worden. Daarmee wil de regering de privébedrijven aanmoedigen om ook een inspanning te leveren. Ziekenhuizen en sociale instellingen worden vrijgesteld van de maatregelen.

De maatregelen waartoe woensdag beslist werd, zouden een besparing van 2 procent van het gasverbruik in Duitsland moeten opleveren. “Dat wil zeggen dat we nog een hele weg af te leggen hebben”, aldus Habeck. Indien de grootste economie van Europa aan gastekorten wil ontsnappen deze winter, moet het verbruik volgens experten met 20 procent teruggedrongen worden. “Zonder een algemene participatie van de bedrijven en de bevolking zullen we niet voldoende gas uitsparen”, aldus de minister.

De regering nam ook nog andere maatregelen. Zo mogen winkels hun deuren niet langer open laten staan als de winkel verwarmd wordt en moet de verlichting van gebouwen ’s nachts gedoofd worden, net als lichtreclame. Het verwarmen van privézwembaden wordt vanaf 1 september eveneens verboden als dit gebeurt met elektriciteit of gas die van het publieke net afgenomen worden.

