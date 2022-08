Ook Nederlandse uitgever stopt per direct met verkoop van Winnetou-boeken

Ook in Nederland worden de boeken over de fictieve Indiaanse held Winnetou uit de rekken gehaald, zo meldt Algemeen Dagblad. De Nederlandse uitgeverij Meulenhoff Boekerij volgt daarmee het voorbeeld van de Duitse branchegenoot Ravensburger Verlag. Die besloot om enkele Winnetou-boeken uit het aanbod te halen “wegens de racistische stereotypen” in de verhalen.

Winnetou werd bedacht door Karl May, een van de meest succesvolle Duitse schrijvers ooit. De fictieve held, een opperhoofd van indianenstam Apachen, maakte zijn debuut in 1875 en later volgden er vele avonturenromans, kinderboeken en verfilmingen.

Onlangs kwam er in Duitsland nog een speelfilm uit over Winnetou en naar aanleiding daarvan verschenen er ook twee nieuwe kinderboeken, een puzzel en een stickerboek. Ravensburger Verlag besloot echter om die nieuwigheden uit het aanbod te halen nadat er online veel kritiek was gekomen op de “racistische stereotypen en culturele toe-eigening” in de verhalen. De Duitse uitgeverij twijfelde zelfs openlijk aan de toekomst van Winnetou. Mogelijk zullen er helemaal geen nieuwe zaken meer worden uitgebracht.

Meulenhoff Boekerij, een van de grootste uitgeverijen van Nederland, volgt het Duitse voorbeeld en stopt per direct met de verkoop van Winnetou-boeken. “We volgen de Duitse lijn en zetten de verkoop per heden stop”, luidt het in een reactie aan Algemeen Dagblad. Meer toelichting werd er niet gegeven.