Onze reporter, zelf mama, over de vrijlating van Michelle Martin: “Ik zal die zomer altijd onthouden. Zelfs nu ze weer een leven mag leiden”

Michelle Martin (62) mag gaan waar ze wil, doen wat ze wil en spreken met wie ze wil, zonder enige voorwaarde. “Vraag me niet om dit uit te leggen”, zegt Paul Marchal, vader van de vermoorde An. Een gevoel dat bij velen leeft over de vrouw die Marc Dutroux liet begaan en twee meisjes liet omkomen van ontbering. Ook bij onze reporter Kim Clemens, die de zaak toen volgde als kind en nu als moeder. De angst sloeg om in walging. En in bodemloos onbegrip.