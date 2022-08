Hein Vanhaezebrouck niet bevreesd voor Cypriotische hitte: “In België was het ook warm”

AA Gent probeert morgen in Nicosia, in hetzelfde stadion waar het vorig seizoen met 1-0 verloor van Famagusta, een 0-2-achterstand goed te maken. “Niets is onmogelijk in voetbal”, zegt Hein Vanhaezebrouck.

“Maar eenvoudig wordt het niet”, beseft de trainer van de Buffalo’s. “We staan dichter bij de Conference League dan de Europa League. Het zal een grote match van ons vereisen. We hadden de spelers al gewaarschuwd dat de omstandigheden hier niet eenvoudig zijn. De warmte die we meteen voelden toen we het vliegtuig verlieten. Gelukkig spelen we na zonsondergang en hadden we een stage in Oostenrijk waar het elke dag tussen de 31 en 36 graden was. In België was het ook warm. Dus we zouden daarmee om moeten kunnen gaan. We gaan hier voor een vol huis spelen. Lawaai maken, dat kunnen ze. Dat hebben we vorig seizoen gemerkt tegen Famagusta. En toen waren er niet eens zo veel mensen. Maar wij verkiezen ambiance.”

Scherper in beide boxen

Vooral de eerste helft in de Ghelamco Arena deed pijn aan de ogen. “Wij, de club: we hadden er alles aan gedaan om de spelers scherp te krijgen. Maar blijkbaar waren er sommigen niet gefocust in het begin van de match. Het is triest om dan vast te stellen dat ze in de tweede helft wél scherp zijn. In Oostende zagen we dat ook al. Je kan niet zeggen: ‘Ik had een slechte dag in de eerste helft, maar een goeie in de tweede’. Het gaat om focus, om drive. Sorry, dat kan je op dit niveau niet toelaten als profvoetballer. Focus is nog nooit een item geweest. Iedereen heeft dan wel zijn uitleg maar ik heb het daar moeilijk mee. Ik hoop dat we het niet opnieuw zien en dat het een goeie les was. We moeten vermijden om goals tegen te krijgen. We hebben dit seizoen nog geen enkele keer de nul gehouden. Het is tijd om dat nu te realiseren. Dat zou ons kunnen helpen.

Vanahezebrouck verwacht echter niet alleen een extraatje van verdedigers als Torunarigha – want die mag zich geviseerd voelen. Ook voorin schortte er vorige week wat. “Je kan niet alleen naar de verdedigers kijken. We hadden verschillende kansen die we hadden moeten afmaken. Ook daar moeten we het beter doen: 0-0 is niet genoeg. Maar zelfs al zijn we scherp vanaf de eerste minuut, dat geeft geen garantie dat Omonia met twee goals kunnen verslaan. Uiteindelijk waren we beter in de tweede helft tegen hen maar zij ‘wonnen’ die helft wel met 0-1. Het gaat om efficiëntie in de beide boxen. Hen met minstens twee goals verslaan, blijft een helse opdracht.”

Afspraak met (een beetje) geschiedenis

Vanhaezebrouck hoopt dat de spelers in hun eer gekrenkt zijn na de heenwedstrijd. “Als je eruit gaat, zal dat rap vergeten zijn omdat we dan naar de Conference League gaan. Maar als je toch doorgaat, wordt dit een match die bijblijft, zoals toen we met 0-4 gingen winnen tegen Skendija, of in de laatste minuut scoorden op Konyaspor, waardoor we doorgingen in de Europa League en Tottenham kondenuitschakelen. Dat zal ik hen meegeven: ofwel ga je onderuit en is dit een gemiste kans, ofwel doe je iets wat niet evident is. En dan zal er wél over gesproken worden.”