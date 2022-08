Noorse vrouw krijgt meer dan 8.000 euro boete voor dronken rijden met een elektrische step

In Noorwegen heeft een 40-jarige vrouw een boete van meer dan 8.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf gekregen omdat ze dronken met een elektrische step had gereden. Dat schrijft AFP woensdag.

De vrouw werd op een juni in vrijdag iets na 23.00 uur tegengehouden in het centrum van de stad Stavanger, in het zuidwesten van het land. Na een alcoholtest bleek dat de Noorse meer dan 1,4 gram/liter alcohol in haar bloed had, terwijl het maximum in Noorwegen ligt op 0,5 gram/liter.

De rechtbank toonde zich nog genadig en veroordeelde de vrouw tot een geldboete van ongeveer 8.300 euro en een voorwaardelijke celstraf van vijftien dagen.