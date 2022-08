Verschrikkelijke beelden: voetbalwedstrijd in Oekraïne duurt drie uur langer door luchtalarmen, teams meer dan twee uur in schuilkelder

De voetbalwedstrijd tussen Rukh Lviv en Metalist Kharkiv in de Oekraïense eerste klasse, die woensdag plaatsvond in Lviv, heeft wegens verschillende luchtalarmen 4 uur en 27 minuten geduurd in plaats van de gewoonlijke 90 minuten, met de rust en eventuele onderbrekingen niet meegerekend. De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren.