Brusselse brouwers gebruiken invasieve plantensoort om bier op smaak te brengen: “Blij dat we er iets nuttigs mee kunnen doen”

De Japanse duizendknoop is niet enkel de nachtmerrie van tuiniers, de plant is een regelrechte ecologische ramp. Het woekert, verdringt inheemse planten en insecten. Als klap op de vuurpijl helpt die ook bodemerosie in de hand. De plant wordt actief bestreden (veelal tevergeefs), maar lijkt onklopbaar. Wat doe je daar dan mee?

“Opeten”, zegt Ben Brumagne van Forest to Plate, een collectief dat verantwoorde wildpluk promoot. “In Japan is het een delicatesse. Zeker in de vroege lente smaken de stelen naar rabarber met snuifje kaneel.” Een smaak die zich perfect leent om bier mee te brouwen. Bij Brussels Beer Project werd de snoeisel gebruikt om een lambiek op smaak te brengen. “We hebben een jaar oude lambiek nét voor het bottelen laten infuseren met het snoeisel van de duizendknoop”, zegt Dimitri Van Roy van Brussels Beer Project. “De duizendknoop zelf zijn we gaan plukken in het wild, ongeveer een halve camionette vol. Eens op smaak doen we het bier op fles en dan volgt de tweede hergisting op fles. Intussen zijn ze rijp én lekker.”

Wilde planten, kruiden of paddenstoelen zijn ‘culinair’ best wel hip. “Maar we vinden dit zo’n cool project, omdat het een plant is die ongewenst is en enkel ellende veroorzaakt. Blij dat we er iets nuttigs mee kunnen doen.”

Invasive Japanese Knotweed is vanaf volgende week woensdag beschikbaar in de winkel van Brussels Beer Project in de Dansaertstraat.

(adm)