Lerares Nathalie (44) die werd gegrepen door vrachtwagen was op weg naar school: “Je kon haar werkelijk alles vragen”

Het zware verkeersongeval waarbij Nathalie Lacave (44) uit Wondelgem dinsdag om het leven is gekomen, is zeer hard binnengekomen bij het Sint-Janscollege in Sint-Amandsberg. Nathalie gaf er al tien jaar les en was zeer geliefd bij collega’s en leerlingen.

De start van een nieuw schooljaar gaat in het Sint-Janscollege normaal gepaard met enthousiasme. Niet dit jaar. De school is in rouw gedompeld na het tragische overlijden van hun geliefde leerkracht Nathalie Lacave.

Afgelopen dinsdag was ze met de fiets op weg naar school, ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar. Op het Stapelplein in Gent werd ze gegrepen door een vrachtwagen, die nadien tegen de gevel van een kantoorgebouw knalde. Voor de lerares Frans en Engels kon helaas geen hulp meer baten.

“Het nieuws van haar overlijden was een bom die insloeg op onze school”, vertelt algemeen directeur Johan Ackerman. “Met pijn in het hart hebben we de ouders van onze leerlingen verwittigd, net als de collega’s van Nathalie.”

“Uiteraard gaan we op 1 september iedereen zo goed als mogelijk opvangen. Heel de school zal dit samen moeten verwerken en dat zal veel tijd kosten. Er komt een rouwhoekje met een foto, een boekje om gevoelens in neer te schrijven en kaarsjes. Onze leerkrachten godsdienst maken daar werk van.” (lees verder onder foto)

© David Van Hecke

Nathalie Lacave was een vrolijke dame die met iedereen zeer goed overeenkwam en zeer geëngageerd was. Dat bevestigt Sabine Joos, de directrice van de eerste graad. “Nathalie was zeer geliefd bij de collega’s. Een harde werker ook. Je kon werkelijk alles aan haar vragen, binnen of buiten de schooluren. Onder meer met de jaarlijkse skireis was ze enorm begaan. Heel wat leerlingen hebben les gekregen van haar. We moeten die allemaal de nodige aandacht geven.” (lees verder onder foto)

© DVH

Wat er dinsdag rond 11 uur precies is gebeurd en waarom de Hongaarse chauffeur de controle over het stuur van zijn vrachtwagen verloor, is voorlopig nog niet duidelijk. Het Oost-Vlaamse parket zegt het verslag van de verkeersdeskundige af te wachten. Verwacht wordt dat het deze week binnenkomt. Zeker is wel dat het slachtoffer de rijweg overstak op de aangegeven oversteekplaats.

“Dan kom je met de fiets naar school en probeer je de veiligste weg te nemen, en dan gebeurt zoiets”, zegt directeur Johan Ackerman. “Dit is een zeer tragisch voorbeeld van iemand die op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.”