Grootvader (70) verdronken in Henegouws meer, kind gered

Een man van in de zeventig is woensdag verdronken in het meer Plate Taille, op de grens tussen de provincies Henegouwen en Namen. Ook een kind van 6 jaar verkeerde in de problemen, maar werd gered door getuigen. Dat zegt de brandweer van de hulpverleningszone Henegouwen-Oost.

De zeventiger was een Brit die in België verbleef, terwijl het kind zijn verblijfplaats heeft in Groot-Brittannië. Volgens lokale media ging het om een grootvader en zijn kleinzoon.

Het duo was in het water gegaan in een zone waar het verboden is om te zwemmen en die dus onbewaakt was, aldus brandweerwoordvoerder Michel Méan. “Duikers slaagden erin om het slachtoffer snel te vinden, op een diepte tussen 6 en 7 meter”, zei hij. “Het kind kon worden gered door getuigen.”

De precieze omstandigheden van het incident zijn nog onduidelijk.