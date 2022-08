3 jaar cel in België of 45 jaar in de VS: Vlaamse hacker hoopt op snelle veroordeling in eigen land

Kevin D. bij het stadion in Milaan, waar hij niet veel later opgepakt werd. — © rr

Een advocaat die probeert om zijn cliënt zo snel mogelijk veroordeeld te krijgen? In het geval van Mechelaar Kevin D. (27) is het een verstandige strategie. Want voor zijn inbraak in de computers van American Airlines riskeert hij in eigen land nu 3 jaar cel. Dezelfde feiten zouden hem bij een uitlevering aan de Verenigde Staten tot 45 jaar gevangenisstraf opleveren.

Gratis vliegtuigtickets in de businessclass van American Airlines. Dat is wat Mechelaar Kevin D. (27) in 2017 voor zichzelf gereserveerd had, dankzij zijn vaardigheden om in te breken in de computers van bedrijven.

Hij gebruikte de tickets niet – “een jeugdzonde uit technische interesse”, zegt zijn advocaat. Maar de luchtvaartmaatschappij kon niet lachen met de hacking. American Airlines sprak van 200.000 dollar schade en diende klacht in bij de Amerikaanse justitie. De VS besloot om Kevin D. internationaal te seinen, maar zonder succes: ons land levert geen eigen onderdanen uit aan de VS.

Maar Europese landen kunnen andermans onderdanen wél uitleveren. En tijdens een bezoek aan Milaan met zijn vader werd Kevin D. in oktober 2021 van zijn hotelbed gelicht. Sindsdien zit hij in een Italiaanse gevangenis te wachten op zijn uitlevering aan de VS, waar hij afhankelijk van de interpretatie 22 tot zelfs 45 jaar cel riskeert.

Tot België besliste om Kevin D. zélf te vervolgen voor de hacking. Dan krijgt ons land voorrang op uitlevering. De zaak kwam woensdag voor in de rechtbank in Mechelen – “het spreekt voor zich dat wij liever een straf dicht bij huis verkiezen en bovendien zijn er mogelijkheden wat de strafuitvoering betreft”, bepleitte zijn advocaat Frédéric Thiebaut in de rechtbank.

Tegen Kevin D., die eerder al verschillende keren veroordeeld werd voor hacking, wordt in België nu 3 jaar cel gevorderd. Beide partijen gingen akkoord met die strafmaat. Zeker de verdediging, want je kan geen twee keer veroordeeld worden voor dezelfde feiten. Thiebaut verzocht de rechtbank nog om zo snel mogelijk uitspraak te doen, en die komt er donderdag al aan. Van een uitlevering aan de VS is dan geen sprake meer.

Het zijn dan wel geen 22 of 45 jaren, maar bij een veroordeling wacht hem ook in België een effectieve celstraf. Het gaat volgens zijn advocaten momenteel niet goed met Kevin D.. “Hij is 25 kilo vermagerd en stond bij het bezoek van zijn ouders in juni vol uitslag. Hij heeft een dreigende depressie, de situatie ginder is zeer penibel.”

En de vader van Kevin D. stierf kort na het bezoek aan de Italiaanse gevangenis aan een hartaanval.

LEES OOK. Vlaamse hacker riskeert 22 jaar cel in VS omdat hij website kraakte: “Ze namen hem geboeid mee, in zijn pyjama” (+)