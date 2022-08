Felice Mazzu belooft aanvalslust tegen Young Boys: “We gaan niet alles betonneren om die voorsprong te verdedigen”

Anderlecht staat voor een hyperbelangrijke match. Na de 0-1-zege in Bern moet het zich kwalificeren voor de poules van de Conference League. RSCA speelt voor de eer, het geld en de sereniteit. “Het wordt moeilijker dan het lijkt.”

Het geloof in Felice Mazzu is groot. De trainer zat nu al zeven officiële matchen in de paars-witte dug-out en zijn ploeg pakte in alle competities samen 18 op 21. Daarmee is de Waal de best debuterende RSCA-coach van de 21ste eeuw. Als Anderlecht evenwel Europees geëlimineerd wordt, zal die eretitel snel weer in de kast verdwijnen. Nadat de Brusselaars vier jaar verstoken bleven van een Europese groepsfase, snakt de hele club simpelweg naar nieuwe glorieuze avonden. “We willen de kwalificatie afdwingen voor de fans, de spelers, de club”, aldus Mazzu. “Maar het wordt moeilijker dan het lijkt. Jullie zagen hoe stevig Young Boys Bern is. We mogen zeker niet alles betonneren om die 0-1-voorsprong te verdedigen.”

Het goeie nieuws? Telkens als Anderlecht eerst de Europese uitmatch won in matchen met rechtstreekse uitschakeling, stootte het door. Zo ging het toch al zeventien keer. Bovendien is RSCA altijd geplaatst als het in het Lotto Park de nul houdt. Laat dat nu net één van de specialiteiten zijn onder Mazzu. In die eerste zeven partijen, legde paars-wit vijf keer een clean sheet voor. Alleen mist het team nu de ervaren Trebel. “Ik heb ook vertrouwen in de andere spelers”, vervolgde Mazzu. “Onder druk zullen we onze organisatie moeten behouden.”

Hoe sterk Young Boys ook is, een uitschakeling zou een fikse domper zijn. Dan mislopen de Brusselaars 2,94 miljoen euro en kunnen ze hun beschadigde imago niet opkrikken. Als ze ook kans willen blijven maken op Zirkzee zijn die extra Europese matchen ook nodig. Vorig jaar had de miskleun tegen Vitesse een kwalijke impact op de rest van het seizoen. “Maar vergelijk het Anderlecht van toen niet met dat van nu”, aldus doelman Hendrik Van Crombrugge. “Toen moesten we veel nieuwe spelers inpassen. Nu is er wel een nieuw spelsysteem, maar de staf implementeerde dat goed. We moeten onszelf geen negatieve druk opleggen en gewoon ons spel spelen.”

Niet getraind op penalty’s

Anderlecht recupereert straks Refaelov en Ashimeru, maar Duranville ontbreekt. Het is overigens niet ondenkbaar dat het duel op penalty’s uitdraait, maar daar heeft Mazzu niet speciaal op getraind. “Als ik dat zou doen, lijkt het alsof ik niet geloof in een zege”, besloot hij. “Bovendien is een penalty trappen op training nog wat anders dan een penalty trappen onder druk voor een vol stadion. We moeten gewoon mentaal klaar zijn voor deze match.”