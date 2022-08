Alle ogen (en hoop) op Anderlecht en Antwerp: er staat meer op het spel dan die coëfficiënt

LEES OOK. Waarom onze hele Europese campagne staat of valt met de resultaten van Anderlecht en Antwerp donderdag

“Tot hiertoe de belangrijkste wedstrijd van het seizoen”. We hoorden het deze week op Antwerp en Anderlecht bij herhaling weergalmen. De Pro League denkt er net zo over, want beide teams werd een vrij weekend gegund om de thuiswedstrijden tegen respectievelijk Basaksehir en Young Boys Bern optimaal voor te bereiden. Succes is nodig en de relatief gunstige uitgangsposities doen de hoop oplaaien om voor het eerst sinds 2016-17 nog eens vijf Belgische clubs de groepsfases te zien spelen. Maar: er is nog niets beslist, want zowel Anderlecht (0-1-winst) als Antwerp (1-1) stond op zijn minst even dichtbij de nederlaag als bij de zege.

The best of the rest

Het belang van de Europese coëfficiënt van ons land is al genoeg benadrukt. Het rechtstreeks ticket voor de Champions League is de kampioen van dit seizoen al kwijt en onze clubs moeten volgend seizoen in alle Europese bekers een voorronde vroeger aan de bak. Om dit scenario ook het seizoen daarna te vermijden, kunnen Anderlecht en Antwerp zich maar beter kwalificeren voor de groepsfase van de Conference League. AA Gent heeft bij zijn (waarschijnlijke) uitschakeling in de Europa League (na de 0-2 tegen Omonia Nicosia vorige week) nog het vangnet van de Conference League, waar het in principe makkelijker punten sprokkelen is voor de coëfficiënt. Club Brugge is al zeker van de groepsfase van de Champions League, Union van de poules in de Europa League.

Maar er is meer dan die naakte coëfficiënt. We willen zo graag een groot voetballand zijn. The best of the rest is het doel sinds bleek dat Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk omwille van demografische en dus financiële redenen niet meer in te halen zijn. Op dit moment staan er nog liefst zeven landen boven ons the best of the rest te wezen. Pijnlijk.

Status

De plaats op die UEFA Club Ranking is veel meer dan een speeltje van cijferfetisjisten en nerds die statistieken even graag zien als hun eigen vrouw. Het geeft, meer dan de prestaties van een nationale ploeg, de waarde van een nationale competitie aan. De Jupiler Pro League deed de jongste jaren enkele uiterst lucratieve transfers – zoals die van Charles De Ketelaere (35 miljoen), Jonathan David (32 miljoen), Jérémy Doku (26 miljoen) en Wesley Moraes (25 miljoen) –, net omdat onze competitie aan status won door die rechtstreekse deelname aan de Champions League. Goede prestaties in Europa hebben indirect een weerslag op de transferwaarde van spelers. Dat geldt voor spelers van Club Brugge, AA Gent en Anderlecht, maar ook voor die van pakweg KV Kortrijk, KV Oostende, Eupen en Seraing.

Daarom kijken niet alleen de bestuurders en supporters van de zogenaamde grote clubs vanavond uit naar Anderlecht en Antwerp. Ook die van kleinere clubs mogen mee duimen.